0553 313 94 23

Suruç Belediyesi’nde işçi kıyımı!

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen el değiştiren belediyelerde işçi kıyımları devam ediyor. Daha önce kayyımda olan ve yerel seçimlerin ardından HDP’ye geçen Suruç Belediyesi’nde hiçbir gerekçe gösterilmeden mevcut işçiler işten atıldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:27
Suruç Belediyesi’nde işçi kıyımı!

 Oğuzhan Gültekin 

Daha önce kayyımda olan ve yerel seçimlerin ardından HDP’ye geçen Suruç Belediyesi’nde işçiler hiçbir gerekçe gösterilmeden, tazminatları dahi ödenmeden haksız bir şekilde işten atıldı.

“Onlara katılmadığımız için bizi işten çıkardılar”

Daha önce de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan başka arkadaşlarımız da oldu” diyen mağdur Abdi Yavuz, “Belediye Başkanı Hatice Çevik göreve geldiği günden beri bizim üzerimizde mobbing ve baskılar arttı. Bizi sürekli işten çıkarmakla tehdit ettiler. Seçimden önce 250 kişiye söz vermişler. Söz verdikleri kişilerin içinde terör bağlantısı olanlar, terör suçu işlemiş olanlar var. Ben yaklaşık 3 yıldır belediyede çay ocağında çalışıyordum. Benimle beraber 9 kişiyi işten çıkardılar. Bizden önce 10 kişiyi daha işten çıkardılar. Biz vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için, onlara katılmadığımız için  işten çıkardık. Bugün belediye encümenleri işe alacakları adamları belirliyor, işten çıkaracakları insanları da fotoğraf çekip, isimlerini alıp fişliyorlar. Bizi çok zor durumda bıraktılar. Herhangi bir tazminat ödemediler. Aramızda hastası olan arkadaşlarımız var. Bizim haksız yere işten çıkarıldığımızı gören diğer çalışan arkadaşlarımız da huzursuz durumda. Onların da üzerindeki baskılar, mobbingler devam ediyor. Her gün diken üstünde işe gidip geliyorlar” şeklinde konuştu.

“Bizimle dalga geçer gibi konuştu”

Belediye Başkanı Hatice Çevik’in yanına gelen işçilerle dalga geçer gibi konuşup odadan kovduğunu ifade eden Abdi Yavuz şöyle devam etti; “Biz hakkımızı aramak için Hatice Çevik’in yanına gittik. Suçumuz ne diye öğrenmek istedik. Hatice Çevik ayaklarını masaya uzatmış bir elinde kahve, diğer elinde sigarası yüzümüze bile bakmadı. Bize dalga geçer gibi, ‘Daha önceki yönetimin kararları geçerli değil, bundan sonra benim dediğim olacak’ dedi ve  bizi odadan kovdu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:27
  1. HDP
  2. Suruç Belediyesi
  3. Abdi Yavuz
  4. Belediye Başkanı Hatice Çevik
  5. işçi kıyımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
    1. Kanseri yenip yüzmede altın madalya..
    2. Ağaoğlu: “Futbolcu satarak para..
    3. Başkan Büyükkılıç’tan Doğa Kampına..
    4. Türk Telekom faaliyet raporuna..
    5. Palancıoğlu, "Park havuzlarında yüzmek..
    6. "Hedeflerimden biri Türkiye'de oynamak"
    7. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Esnaf..
    8. İş yerinin kepengini keserek..
    9. Astım hastalığını yenmek için..
    10. Düzce'deki su baskınında bir cesede..
    11. Kırkağaç’ta sahte içki operasyonu
    12. U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu
    13. Patrik Bartholomeos ayin için..
    14. Damadını sürükleyerek yaraladığı iddia..
    15. Hızlıca kilo vermenize yardımcı olacak..
    16. Omuz artroskopisi ile daha kısa sürede..
    17. Sultan Sazlığı bölgesinde 78 yaşında..
    18. Eskişehirspor 20 yaş ortalaması ile..
    19. Düzce’de kayıp 6 kişiden birinin..
    20. Başörtüsü düşmanlarının da katılacağı..
    21. Suruç Belediyesi’nde işçi kıyımı!
    22. Düzce'den bir acı haber daha...
    23. Erzurum’da 6 ayda 3 bin 118 konut..
    24. Çocuklar anız yaktı
    25. Karataş ve köyleri arasındaki mesafe..
    26. Akdağmadeni’nde 110 çocuk için sünnet..
    27. Yaz Spor Okullarına 11 bin 950 bin..
    28. İşçinin yemeğini taşıdığı ‘sefer tası’..
    29. Yeni Malatyaspor Avrupa maç kadrosunu..
    30. Vali Ünlü, yaz spor okullarında..
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız