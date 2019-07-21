Suruç Belediyesi’nde işçi kıyımı!

Oğuzhan Gültekin

Daha önce kayyımda olan ve yerel seçimlerin ardından HDP’ye geçen Suruç Belediyesi’nde işçiler hiçbir gerekçe gösterilmeden, tazminatları dahi ödenmeden haksız bir şekilde işten atıldı.

“Onlara katılmadığımız için bizi işten çıkardılar”

“Daha önce de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan başka arkadaşlarımız da oldu” diyen mağdur Abdi Yavuz, “Belediye Başkanı Hatice Çevik göreve geldiği günden beri bizim üzerimizde mobbing ve baskılar arttı. Bizi sürekli işten çıkarmakla tehdit ettiler. Seçimden önce 250 kişiye söz vermişler. Söz verdikleri kişilerin içinde terör bağlantısı olanlar, terör suçu işlemiş olanlar var. Ben yaklaşık 3 yıldır belediyede çay ocağında çalışıyordum. Benimle beraber 9 kişiyi işten çıkardılar. Bizden önce 10 kişiyi daha işten çıkardılar. Biz vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için, onlara katılmadığımız için işten çıkardık. Bugün belediye encümenleri işe alacakları adamları belirliyor, işten çıkaracakları insanları da fotoğraf çekip, isimlerini alıp fişliyorlar. Bizi çok zor durumda bıraktılar. Herhangi bir tazminat ödemediler. Aramızda hastası olan arkadaşlarımız var. Bizim haksız yere işten çıkarıldığımızı gören diğer çalışan arkadaşlarımız da huzursuz durumda. Onların da üzerindeki baskılar, mobbingler devam ediyor. Her gün diken üstünde işe gidip geliyorlar” şeklinde konuştu.

“Bizimle dalga geçer gibi konuştu”

Belediye Başkanı Hatice Çevik’in yanına gelen işçilerle dalga geçer gibi konuşup odadan kovduğunu ifade eden Abdi Yavuz şöyle devam etti; “Biz hakkımızı aramak için Hatice Çevik’in yanına gittik. Suçumuz ne diye öğrenmek istedik. Hatice Çevik ayaklarını masaya uzatmış bir elinde kahve, diğer elinde sigarası yüzümüze bile bakmadı. Bize dalga geçer gibi, ‘Daha önceki yönetimin kararları geçerli değil, bundan sonra benim dediğim olacak’ dedi ve bizi odadan kovdu.”