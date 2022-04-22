  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz bilim insanlarından şaşkına çeviren açıklama: Ayçiçek yağlarını acilen bırakın! Çünkü...

Osman Kavala için karar günü! Gezi finansörü duruşmaya SEGBİS ile bağlandı

"Cumhurbaşkanına hakaret serbest olsun" öyle mi? Turgut Kazan duy bunları duy! Heykelin ayağına ip bağlamaya 5 yıl 22 gün

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı duyurdu: Vatandaşa büyük kolaylık

Tahminleri bir bir tutan Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı: Dolarınız varsa hemen satın ondan alın

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Bayraktar Akıncı ilk büyük operasyonuna katıldı

Baykal'ın profesör kızından Kılıçdaroğlu'na dost uyarısı

Haluk Özdil’den korkutan çıkış: 2025'te geliyor! Yetkililer önlem almalı

Algınız batsın utanmazlar! ‘Kemal'in elektriğini Erdoğan kesti’
Yerel Sürü halinde gezen köpekler dehşeti yaşattı! O anlar anbean böyle kaydedildi
Yerel

Sürü halinde gezen köpekler dehşeti yaşattı! O anlar anbean böyle kaydedildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı. Dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 20:56:00 - 2022-04-22 21:12:50

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samandağ ilçesindeki köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Bölgeye araçlarla getirilip bırakılan onlarca köpek, bölgede bulunan yollarda ve mahallede vatandaşlara sorun yaşatıyor.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Sokak köpeklerinin araçla ilçeye getirilip bırakılması kameralara yansırken sürü hâlinde gezen köpeklerin mahallede yaşayan bir vatandaşa saldırı anı ise saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşlar sokak köpekleri için yetkililerden çözüm bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay