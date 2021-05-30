2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan korona salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Salgının son bulması için pek çok ülke aşılama uygulamasını sürdürüyor. Peki, herkes aşı olduğunda salgın bitecek mi?

Sürü bağışıklığı ne zaman kazanılacak? Koronavirüs bitecek mi?

Biontech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, sürü bağışıklığına yönelik açıklamalarda bulundu. Şahin, “Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır" dedi.