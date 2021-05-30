  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
Fenerbahçe'den transfer atağı! Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu için harekete geçti
Marmara Denizi'ndeki müsilaj için Başkan Yılmaz harekete geçti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz duyurdu: Kapatıyorum
Sağlık Sürü bağışıklığı ne zaman kazanılacak? Koronavirüs bitecek mi?
Sağlık

Sürü bağışıklığı ne zaman kazanılacak? Koronavirüs bitecek mi?

Herkes aşı olursa korona biter mi? Ülkemizde korona aşı uygulaması 14 ocak 2021de başladı. Geride kalan sürede 29 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Milyonlar sürü bağışıklığının ne zaman sağlanacağını, maskelerin ne zaman çıkarılacağını araştırıyor. Peki, koronavirüs tamamen bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 19:35:00 -
Sürü bağışıklığı ne zaman kazanılacak? Koronavirüs bitecek mi?

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan korona salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Salgının son bulması için pek çok ülke aşılama uygulamasını sürdürüyor. Peki, herkes aşı olduğunda salgın bitecek mi?

Sürü bağışıklığı ne zaman kazanılacak? Koronavirüs bitecek mi?

Biontech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, sürü bağışıklığına yönelik açıklamalarda bulundu. Şahin, “Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır" dedi.

Normalleşme takvimi ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Normalleşme takvimi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Yaşam

Normalleşme takvimi ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay