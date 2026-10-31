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COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

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COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

Antalya’daki 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 alanında 9-20 Kasım’da binin üzerinde eser sergilenecek. Gösterilen eserler beğeniye sunulacak. Programda 50’den fazla açık hava enstalasyonu ile çok sayıda panel ve söyleşi yer alacak.

#1
Foto - COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’daki 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 Alanı’nın tamamını COPArt Projesi kapsamında açık ve kapalı sanat galerisi olarak kullanacak. Direktörlüğünü ve küratörlüğünü Nagihan Özel’in üstleneceği etkinlikler, Taraflar Konferansları’yla eş zamanlı olarak 9-20 Kasım’da düzenlenecek. “COPArt: Hala Mümkün / Still Possible” temasıyla binin üzerinde eser sergilenecek.

#2
Foto - COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

Vatandaşlar Yeşil Bölge’deki programlara ücretsiz katılabilecek. Mavi Bölge’deki etkinliklere ise yalnızca BM tarafından akredite edilen ülke ve devlet temsilcileri girebilecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, etkinlikle ilgili paylaşımında, “Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye’nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31’de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1000’in üzerinde eser, 50’den fazla açık hava enstalasyonu, sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için ‘Hala Mümkün’” dedi.

#3
Foto - COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

6 bin 600 metrekarelik kapalı sergi alanında 48 panel ve söyleşi yapılacak.

#4
Foto - COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

“Altı Usta Altı İz” sergisinde Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz ve Haluk Akakçe’nin eserleri yer alacak. Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı’dan modern ve çağdaş sanatçılara uzanan seçkide, ilk kez kamuoyuna sunulacak eserler de bulunacak. Bakanlığın COPArt ile gelecek COP organizasyonlarına ilham verecek bir kültürel miras oluşturması hedefleniyor. Uluslararası seçkide Anselm Kiefer, Heinz Mack, Cecilia Vicua, Koen Vanmechelen, Jol Andrianomearisoa, Luke Jerram ve Pneuhaus, Alejandro Durn, Pascale Marthine Tayou, Gabriel Rico Jiménez, Anthony James ile Clarissa Tossin’in çalışmaları yer alacak. Eva Jospin’in mukavvadan ormanları, Todd Gray’in çevresel adalet anlatıları, Erica Daborn’un ekolojik kırılmaları, Xavier Cortada’nın iklim farkındalığı çalışmaları ve Zaria Forman’ın eriyen buzulları konu alan eserleri de sergilenecek.

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Foto - COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

NILS-UDO’nun doğada ürettiği geçici çalışmaların fotoğrafları, doğanın zamanına ve yaşamın devamlılığına dikkat çekecek.

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