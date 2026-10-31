COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

Vatandaşlar Yeşil Bölge’deki programlara ücretsiz katılabilecek. Mavi Bölge’deki etkinliklere ise yalnızca BM tarafından akredite edilen ülke ve devlet temsilcileri girebilecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, etkinlikle ilgili paylaşımında, “Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye’nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31’de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1000’in üzerinde eser, 50’den fazla açık hava enstalasyonu, sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için ‘Hala Mümkün’” dedi.