COP31 alanında bu kez 1000’den fazla eser sergilenecek: Çok sayıda ülkenin ajansı, şirketi orada olacak

“Altı Usta Altı İz” sergisinde Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz ve Haluk Akakçe’nin eserleri yer alacak. Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı’dan modern ve çağdaş sanatçılara uzanan seçkide, ilk kez kamuoyuna sunulacak eserler de bulunacak. Bakanlığın COPArt ile gelecek COP organizasyonlarına ilham verecek bir kültürel miras oluşturması hedefleniyor. Uluslararası seçkide Anselm Kiefer, Heinz Mack, Cecilia Vicua, Koen Vanmechelen, Jol Andrianomearisoa, Luke Jerram ve Pneuhaus, Alejandro Durn, Pascale Marthine Tayou, Gabriel Rico Jiménez, Anthony James ile Clarissa Tossin’in çalışmaları yer alacak. Eva Jospin’in mukavvadan ormanları, Todd Gray’in çevresel adalet anlatıları, Erica Daborn’un ekolojik kırılmaları, Xavier Cortada’nın iklim farkındalığı çalışmaları ve Zaria Forman’ın eriyen buzulları konu alan eserleri de sergilenecek.