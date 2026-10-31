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BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

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BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

BİM mağazalarında Kasım ayına ait ilk aktüel kataloglar yayımlandı. Kasım ayına ait ilk BİM kataloğu 1 Kasım Pazar aktüel kataloğunda satışa çıkacak. BİM 1 Kasım’da oto aksesuar ürünlerini satışa çıkarıyor! 3-6 Kasım BİM kataloğunda ise, Dagi Pijama Takımı, Katlanabilir Pelüş Kulaklık, Ayakkabı, Kadın Omuz Çantası, Çift Kişilik Battaniye ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte BİM Kasım ayı aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve kaçırılmayacak fırsatlar…

#1
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL• Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL• Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL• Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL• Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL• Araç İçi Bardak Tutucu – 99 TL• Araç Park Sensörü – 699 TL• Araç Lastik Tamir Kiti – 199 TL • Çift Silikon Araç Cam Sileceği (45 cm) – 129 TL• Çift Silikon Araç Cam Sileceği (60 cm) – 129 TL • Kauçuk Çekçek – 139 TL • Araç İçi FM Transmitter – 249 TL • Oto Kauçuk Paspas (4 Parça) – 699 TL • Manyetik Araç Telefon Tutucu – 199 TL • Araç İçi Telefon Tutucu – 149 TL • Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör – 179 TL • Araç İçi Hava Nemlendirici – 189 TL

#2
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: • Philips IPL Lumea BRI921/00 – 10.250 TL • Philips Kazanlı Ütü PSG7040/10 – 19.900 TL • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL • Philips Azur Ütü DST7510 – 3.990 TL • Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 – 11.900 TL • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 7.900 TL • Duracell Pil Çeşitleri – 159 TL • Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL • Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL

#3
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: • Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL • Buz Tuzağı 129 TL • Uzaktan Kumandalı Tren 759 TL • Oyuncak Ev Aletleri 179 TL • Oyuncak Ev 659 TL • Öğrenci Bebek 679 TL • Manyetik Kıyafet/Yüz Yapma Oyunu 379 TL • Dönen Şehir Seti 1.190 TL • Römorklu Traktör 209 TL • Dans Eden Robot 399 TL

#4
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Neo (Single) Drone 7.250 TL • Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL • Motosiklet Brandası 590 TL • 6 Plastik Kancalı File Ahtapod 399 TL • Kask Arkası LED Ekranı 1.390 TL • Motosiklet Tozluk 499 TL • Şarjlı LED Flaşör 129 TL • Kablosuz Kompresör Powerbank & Işıldak 1.130 TL • Araç İçi LED Aydınlatma 249 TL • Araç İçi Kaydırmaz 199 TL • LED Işıklı Araç İçi Küllük 159 TL • Dekoratif Mini Motor Kaskı 799 TL • Motosiklet Intercom Sistemi 1.990 TL

#5
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

3 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 429 TL • Söke Hergün Buğday Unu 5 KG 115 TL • Osmancık Pirinç Efsane 5 kg 329 TL • Nohut Saban 2,5 kg 139 TL • Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg 179 TL • Pilakilik Piyazlık İri Kuru Fasulye Saban 1 kg 125 TL • Bulgur Çeşitleri Duru 1 kg 55 TL • Makarna Çeşitleri Mutlu 500 g 23,50 TL • Lavaş Tortilla Unlüx 720 g 64,50 TL • Glutensiz Bakliyat Makarna Çeşitleri Yayla 250 g 55 TL • Körili Noodle Ottomie 5x75 g 39,50 TL • Hamur Kabartma Tozu Dr. Oetker 20x10 g 49 TL • Şekerli Vanilin Dr. Oetker 20x5 g 36 TL • Akhisar Uslu Siyah Zeytin 321-380 Adet/Kg Kaanlar 900 g 149 TL • Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri Dardanel 160 g 115 TL • Biber Salçası Çeşitleri Tat 1450 g 189 TL • Salatalık Turşusu Melis 2550 g 145 TL • Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri Un'aurora Olive 290 g 115 TL • Süt Reçeli Çeşitleri Şıfababa 270 g 75 TL • Tatlı Üzüm Pekmezi Metin 1300 g 199 TL • Tahin Metin 1 kg 159 TL

#6
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

3 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: • Kapaklı Islak Mendil Ivory 25 TL • Doğada Çözünebilen Islak Havlu Family 59 TL • Bebek Bezi Sleepy Extra 399 TL • Hijyenik Ped Uzun Extra Orkid 109 TL • Hijyenik Ped Gece Extra Orkid 109 TL • Uzun Günlük Ped Orkid 109 TL • Desenli Peçete Queen 19,50 TL • Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family 45 TL • Tuvalet Kağıdı Blume 235 TL • Kağıt Havlu Blume 155 TL • Çek Al Mendil Maylo 3x150'li 99 TL • Yüzey Temizlik Havlusu Sleepy 78 TL • Klasik Çamaşır Suyu Ace 5 L 180 TL • Köpük Gücü Domestos 450 ml 99 TL • Ütü Sprey Greenworld 400 ml 89 TL • Sıvı Bulaşık Deterjanı Mr.Oxy Maxima 3,5 L + 0,5 L 189 TL • Toz Deterjan Ariel Dağ Esintisi 9 kg 495 TL • Konsantre Yumuşatıcı Peros 2x960 ml 179 TL

#7
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

3 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: • Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delights 100 g 109 TL • Sütlü Çikolatalı Marshmallowlu ve Hindistan Cevizli Sandviç Bisküvi Coco Star 55 g 12 TL • Granola Bar Çeşitleri Züber 3x25 g 89 TL • Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek Boombastic Fantastik 4x31 g 59 TL • Hindistan Cevizli Krema Bounty 200 g 149 TL • Hindistan Cevizli Bar Çikolata Ülker Cocostar 4x25 g 49 TL • Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek Kinder Delice 39 g 25 TL • Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata Chocosweet 250 g 199 TL • Kakaolu / Limonlu Kek La Bottega Della 400 g 159 TL • Vanilya Aromalı Gofret Bifa 900 g 119 TL • Ezme Çeşitleri Fiskobirlik 300 g 199 TL • Bütün Bademli Tablet Çikolata Patiswiss Bold 100 g 79 TL • Kakaolu Fındıklı Krema Alpella 1000 g 179 TL • Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata Eti 75 g 79 TL • Draje Şekerli Vişneli Kakaolu Kek Papita 40 g 12 TL • Karabuğday Patlağı Muni 100 g 45 TL • Kurabiye Çeşitleri Onefis 180 g 99 TL • Bitter Çikolatalı Gofret Eti Hoşbeş 142 g 49 TL • Meyveli Kek Ülker Dankek Pöti 35 g 8,75 TL• Patates Cipsi Lays 125 g 52,50 TL

#8
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

4 KASIM ÇARŞAMBA BİM EVE TESLİM KATALOĞU: • Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL • Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL • 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL • Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL • Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL • Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL • 8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL • 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL • Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL • Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL • Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL • 9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL • 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL • Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL • Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL • 2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabilik 2.550 TL • Silva Tek Kapaklı Rafli Çok Amaçlı Dolap 2.550 TL

#9
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

BİM 6 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

#10
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

BİM 6 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

#11
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

BİM 6 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

#12
Foto - BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!

BİM 6 KASIM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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