BİM’in 1 Kasım Kataloğunda birbirinden özel ürünler: Oto aksesuarları yarın satışta, kaçırmayın!
BİM mağazalarında Kasım ayına ait ilk aktüel kataloglar yayımlandı. Kasım ayına ait ilk BİM kataloğu 1 Kasım Pazar aktüel kataloğunda satışa çıkacak. BİM 1 Kasım’da oto aksesuar ürünlerini satışa çıkarıyor! 3-6 Kasım BİM kataloğunda ise, Dagi Pijama Takımı, Katlanabilir Pelüş Kulaklık, Ayakkabı, Kadın Omuz Çantası, Çift Kişilik Battaniye ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte BİM Kasım ayı aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve kaçırılmayacak fırsatlar…