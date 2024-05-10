Sürpriz karar: Francesco Farioli şaşırtı: Avrupa devi talip oldu!

Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de başlayan ve Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Corendon Alanyaspor takımlarını çalıştıran Francesco Farioli, Hollanda devi Ajax'ın radarına girdi.

Türkiye'de başlayan teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig ekipleri VavaCars Fatih Karagümrük ile Corendon Alanyaspor'u da çalıştıran ve şimdilerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in teknik direktörlük koltuğunda oturan Francesco Farioli hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Farioli'yi takımın başına getirmek istiyor.

Kabus gibi geçen sezonun ardından yeni bir yapılanmaya giren Ajax'ın Farioli için çok istekli olduğu belirtilen haberde son kararı İtalyan çalıştırıcının vereceği aktarıldı.

Ajax'ın 35 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşamaması durumunda rotasını bir dönem Chelsea'yi çalıştıran Graham Potter'a çevireceği ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sezon başında Nice'in başına geçen Farioli, Fransız ekibinin başında toplamda çıktığı 35 karşılaşmada 1.71 puan ortalaması tutturdu.