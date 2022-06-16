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Spor Sürpriz iddia! Yabancı sınırı kalkıyor mu?
Spor

Sürpriz iddia! Yabancı sınırı kalkıyor mu?

Bu yıl Süper Lig'e yükselen başkent ekibi Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca yaptığı açıklamada yabancı sınırına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada yeni yönetim ile beraber yabancı sınırının kalkacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:45:00 -
Sürpriz iddia! Yabancı sınırı kalkıyor mu?

Bu yıl Süper Lig'e yükselen başkent ekibi Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca yaptığı açıklamada yabancı sınırına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada yeni yönetim ile beraber yabancı sınırının kalkacağını iddia etti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yabancı sınırının kalkabileceğini iddia etti. TRT Spor'a konuşan Koca, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yabancı konusunda yaşanan tartışmaları aktardı.

Koca, kendisinin yabancı sayısının 12'ye 11'e düşürülmesini ama ilk 11'deki sınırlamanın kalkmasını savunduğunu söyledi. Koca, bu düşüncesine Mehmet Büyükekşi'nin de sıcak baktığını söyledi.

BÜYÜKEKŞİ'NİN DE GÜNDEMİNDE!

Koca, Mehmet Büyükekşi'nin "Konuyu arkadaşlarımla görüşeceğim" dediğini anlattı. Koca, Türkiye'de kulüplerin ilk 11'de altyapıdan gelmiş oyuncu oynatma olanağı bulunmadığını savunarak, "5-10 yıllık planlar yapılmadan yabancı kısıtlaması doğru değil" ifadelerini kullandı.

"SINIR KOYMAK DOĞRU DEĞİL"
Ayrıca Koca yaptığı açıklamada son 25 yılın bedelini biz ödeyemeyiz derken kulüplerin de bu düşüncede olduğunu vurguladı. Koca, "Kadroda bulunacak tüm yabancıların oynaması konusunda fikir birliği var. Parası ödenen oyuncunun oynatılmasına sınır koymak doğru değil" şeklinde konuştu.

 


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