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Ekonomi Sürpriz gelişme! Ülker Bisküvi gıda deviyle birleşiyor
Ekonomi

Sürpriz gelişme! Ülker Bisküvi gıda deviyle birleşiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-13 13:03:00 -
Sürpriz gelişme! Ülker Bisküvi gıda deviyle birleşiyor

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen başvuruyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) tarafından 12 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde şirketin %100 hissedarı olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

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Açıklamada şirketin %100 hissedarı olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ile “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığı belirtildi.

Şirketimizin, paylarının 100%’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün (12.06.2024) başvuruda bulunulmuştur.

Kaynak: Rotaborsa

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