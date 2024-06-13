Sürpriz gelişme! Ülker Bisküvi gıda deviyle birleşiyor

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) tarafından 12 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde şirketin %100 hissedarı olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

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Açıklamada şirketin %100 hissedarı olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ile “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığı belirtildi.

Şirketimizin, paylarının 100%’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün (12.06.2024) başvuruda bulunulmuştur.

Kaynak: Rotaborsa