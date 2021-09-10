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Spor Sürpriz açıklama: Milli takım için teklif gelirse hiç düşünmeden...
Spor

Sürpriz açıklama: Milli takım için teklif gelirse hiç düşünmeden...

A Milli Takım'ın teknik direktör Şenol Güneş'le yolları ayırmasının ardından Rıza Çalımbay'ın adı gündeme geldi. Deneyimli hoca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 20:59:00 - 2021-09-10 21:06:56
Sürpriz açıklama: Milli takım için teklif gelirse hiç düşünmeden...

A Milli Takım'ın ortaya koyduğu yetersiz futbol ve Hollanda karşısında alınan ağır sonuç sonrası teknik direktör Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Teknik direktörlük koltuğuna aday gösterilen hocalardan Rıza Çalımbay, iddialara cevap verdi.

"İsmimin geçmesi benim adıma gurur verici"

Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, "Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok. Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer teklif gelirse, seve seve kabul ederim" diye konuştu.

 

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