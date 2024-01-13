Sürmek kadar bilmek de önemli! Aracınızı da iyi tanıyın

Araç kullanmak kadar aracı iyi tanımak da önemli. Zaman zaman aracınızda yaşayacağınız sorunları tanıyacak olursanız zorluk yaşamazsınız.

Bu eksende araçta en çok öne çıkan arızalar ve gösterge endeksli yaşanan problemler ise şu başlıklar altında toplanıyor:

Uyarı amaçlı işaretler

Araçlarda yer alan işaretler çeşitli sınıflarda değerlendirilir. Araçta meydana gelebilecek olan bazı problemler, arabadaki uyarı amaçlı işaretler ile size gösterilir. Bu işaretlerin amacı herhangi bir arızdan önce şoförü uyarmak ve önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

ESC/ESP uyarısı: ​Araçta denge kontrol sisteminin çalıştığını gösterir. Ancak uyarının altında “Off” ibaresi varsa bu sistem devre dışıdır.

Direksiyon Kilidi uyarısı: Direksiyon hareket ettirilemediğinde kilitli olduğunu size gösterir. Kilidi kapatabilmek için anahtarı kontağa takmalı ve direksiyonunu bir kez tamamen çevirmelisiniz.

Yan Hava Yastığı uyarısı: Yan hava yastıklarında arıza oluştuğunu haber verir. Aynı işaret, yan hava yastıkları devre dışı kaldığında da belirir.

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Direksiyon uyarısı: Araç hızına göre direksiyonun sertleşir ya da yumuşar. Bu ışık sürekli yanıyorsa direksiyonda arıza olduğu anlamına gelir.

Buzlanma uyarısı: Araç dışındaki sıcaklığın düşük olduğunu ve yolda buzlanma olabileceğini gösterir.

Elektrikli Park Freni uyarısı: Aracın elektrikli park freninde bir arıza olduğunu haber verir.

Hararet uyarısı: Motor sıcaklığının olması gereken belirli bir sıcaklığı vardır. Belirli sıcaklığın üzerine çıkan motorda ciddi problemler yaşanabilir. Bu durumu belirtmek için araçta hararet ikazı yanar. Hararet ikazı yandığı durumlarda yapmanız gereken aracı durdurup motorun soğumasını beklemektir.

Akü sistemi uyarısı: Akü, aracın çalışma, ateşleme ve aydınlatma sisteminin çalışmasına yarar. Aküde ya da alternatör de denilen şarj dinamosunda bir problem olduğunda bu uyarı ışığı yanar. Bu durumda akünün şarj edilmesi gerekir.

Yağ basıncı uyarısı: Araç içinde yer alan motor yağı parçaların aşınmasını önlemek için büyük önem taşır. Yağ basıncı düştüğünde bu uyarı aracılığıyla size haber verilir. Yağ seviyesini ve basıncını kontrol etmeniz gerekir.

Fren uyarısı: Arabada yer alan parçaların en önemlisi frendir. Frenleme sistemi aracın duruş kalkışını ayarlamaya yardımcı olur. Fren ikazı yandığında el freni sisteminde bir sızıntı olabilir ve bu durumda aracınızı servise götürmelisiniz.

Lastik Basınç uyarısı: Araç lastiklerinin belirli bir basınçta olması gerekir. Lastik basınç ikazı yandığında lastiklerinizde veya en az bir lastikte basıncın düştüğünü gösterir.