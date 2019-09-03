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Suriye’ye ihracatlar sınır kapıları üzerinden yapılıyor

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Suriye’ye ihracatların, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, en fazla da Gaziantep’ten yapıldığını söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 16:38
Suriye’ye ihracatlar sınır kapıları üzerinden yapılıyor

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Suriye’ye ihracatların, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, en fazla da Gaziantep’ten yapıldığını söyledi.


GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne 1 buçuk ay önce atandığını ifade ederek, “Tabi ki bölge müdürlüğümüz Gaziantep’te olmamız nedeniyle Gaziantep’in dış ticaretteki öneminin, bilincindeyiz. Orta Doğu’yla ilgili olarak sınır kapılarımızında, sınır ülkelerinde fazla olması nedeniyle ihracat konusunda yoğunlaşmaya başladık. Bununda çıkışı tabii ki sınır kapılarımızdır. Gaziantep bölge müdürlüğümüze bağlı olarak Karkamış Sınır Kapısı var, 2016 yılından beri faaliyette bulunuyor. Çobanbey 2017 yılından beri faal, durumda, 2016 yılında insanı yardımlara açıldı. 2017 yılından itibaren ticari araçlara açılmış durumdadır. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı çok uzun süreden beri bu bölgenin yükünü çeken sınır kapımızdır. Öncüpınar’ın yoğunluğu vardı, Çobanbey ile Karkamış’ın açılması bu ihtiyaçtan dolayı açıldı. Öncüpınar’ın yükünü almak için açıldı. Öncüpınar Sınır Kapısının daha iyi faaliyetlerini yürütmek için sahayı iyileştirme ve büyütme çalışmaları devam ediyor.Yeni bir sahaya kavuşacağız. İnşallah bundan sonra daha hızlı bir akış gerçekleşecek. Bu sınır kapılarından ihracatların nereden yapıldığına baktığımız zaman Kilis açısından az bir ihracat yapıldığını görüyoruz” dedi.


GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Daha çok Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa en fazlada Gaziantep’ten ihracat yapılıyor. Gümrük müdürlüğünden sevk edilen eşyalar, yada transit eşyalar sevk ediliyor. Türkiye ve Suriye açısından baktığınız zaman cazip bölgeler, bunlar için genel yapılabilir. Sınır ticareti Türkiye’de mevzuatı olan bir durum, bu konuda iki durum var, biri sınır ticareti, ikincisi ise sınır ticaret merkezleridir. Genelge ile bazı malların Türkiye’ye girişinde izine bağlı olarak, ithalatlarını gerçekleştiriyoruz. Bunun asıl amacı Fırat Kalkanı bölgesinden üretilen ürünlerin, Türkiye’ye getirilmesi iki taraftan da bazı avantajları var.Sınır ticaretinde farklı, KDV, ÖTV avantajları var. Bir muafiyet söz konusudur. Bu belgelerin verilmesinde bazı kriterler belirlenmiştir. Bakanlar kurulu tarafından il valiliklerine yetki verilmiştir."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:38
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