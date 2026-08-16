Yemen’in Marib kenti ile Muha Limanı’na balistik füze yağmuru! Husiler İHA'larla saldırdı

Yemen haber ajansının duyurduğu bilgilere göre; Marib Valiliği Medya Ofisine dayandırdığı habere göre, saldırılarda kentteki bazı yerleşim bölgeleri ile Şirket Mahallesi’ndeki bir fırın hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Marib Valiliği Medya Ofisi, saldırıların sivilleri, yerleşim bölgelerini ve sivil tesisleri hedef aldığını belirterek, uluslararası toplum ile insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına saldırıları kınama ve belgelemeleri çağrısında bulundu.

Yemen‘in Muha Limanı Genel Müdürü Abdulmelik El-Şarabi, Husilerin son günlerde limana düzenlediği saldırılarda 4’ü tesis güvenlik görevlisi, 3’ü liman çalışanı 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda liman tesisleri ve ekipmanları büyük zarar görürken, denizcilik ve ticari faaliyetler durdu.

Öte yandan, Yemen Silahlı Kuvvetlerine ait İHA’ların Taiz’in batısındaki Makbana cephesinde Husilere ait toplanma alanları ve araçlara düzenlediği saldırılarda 3 Husi militanı öldürüldü, aralarında saha komutanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

SABA’nın askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, saldırılar Yemen Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri arasındaki saha koordinasyonu kapsamında gerçekleştirildi.

İlk saldırıda Züheyb Dağı’ndaki Husi aracı imha edilirken, aralarında Muhammed El-Şelbi’nin de bulunduğu çok sayıda militan öldürüldü. Husi saha komutanı Mahmud El-Şelbi ile saha komutanı Burhan El-Abdali ve bazı militanlar yaralandı.