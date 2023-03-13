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Eğitim 'Suriyeliler sınava girmeden üniversitelere girebilecek' iddiasına cevap
Eğitim

'Suriyeliler sınava girmeden üniversitelere girebilecek' iddiasına cevap

Bazı sosyal medya paylaşımlarında ve haber sitelerinde yer alan, 'YÖK'ün açıklamasına göre, Suriyeli mülteciler hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecek' iddiasını cevapladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 02:11:00 -
'Suriyeliler sınava girmeden üniversitelere girebilecek' iddiasına cevap

Suriyeli mülteciler hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebileceği iddia edilmişti.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında ve haber sitelerinde yer alan, ''YÖK'ün açıklamasına göre, Suriyeli mülteciler hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecek" iddiası yalanlandı.

Yapılan açıklamada, ''YÖK'ün böyle bir açıklaması söz konusu değildir. Ayrıca devlet üniversitelerine yerleşimde, Suriye uyruklu öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler arasında ayrım yapılmamaktadır. Suriye uyruklu öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrenciler için istenilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

 
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