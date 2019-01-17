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Suriyeliler Bursa'da 400'den fazla fabrika kurdu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Bursa'da Suriyeliler tarafından bugüne kadar 400'ü aşkın fabrika kurulduğunu açıkladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 21:59
Suriyeliler Bursa'da 400'den fazla fabrika kurdu

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 6'ncısı Bursa'da gerçekleştirildi.

Şehirdeki bir otelde, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Bursa İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları-6" programının açılışında konuşma yapan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Bursa'nın göç açısından önemli bir kent olduğunu söyledi.

Ok, Bursa ile ilgili, "Asırlara hitap eden bir çınar, kökleri ile geçmişten aldığı bütün medeniyet kodlarını, hafızamızı, büyük gövdesi ile dalları ve yapraklarıyla geleceğe uzatan koca bir çınar." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Göç akımları neticesinde ülkemiz, Suriye'den iç savaştan kaynaklı ülkemize gelen ve geçici koruma altında bulunan 3,6 milyon Suriyeli ile kendi ülkesinin ulusal korumasından faydalanamaması sebebiyle uluslararası koruma arayışında olan 330 bin insana kucak açmıştır. Bunun yanı sıra siyasi istikrarı ve gelişme ekonomisi sebebiyle düzenli göç içinde cazibe merkezi durumunda olan Türkiye eğitim, çalışma, iş kurma gibi saiklerle ikamet izni alan 865 bin yabancıya da ev sahipliği yapmaktadır."

Suriyeliler Bursa'da 400'den fabrika kurdu

Bursa'nın göç yönetimi açısından başta gelen örneklerden biri olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Bursa'da Suriyeliler tarafından bugüne kadar 400'ü aşkın fabrika kurulmuştur. Bir o kadar da yatırım, başka uyruktan insanlar tarafından da yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:59
  1. Bursa
  2. Aydın
  3. sanayi
  4. Fabrikalar
  5. suriyeliler

YORUM YAZ

  • LeventbayLeventbay11 dk önce
    Bana ne derseniz deyin ama ben bu suriyeli kelimesinden artik nefret ediyorum . Aydin kadioglu. Bu iyi bisei kotu biseymi. Bursanin goc almasi . Neye gore iyi neye gore kotu . Edebiyat yapmafan kardes aya yapmadan reel bir sekilde degerlendirmenizi istiyorum
  • LeventbyLeventby19 dk önce
    Ne yani biz gidelii baska memlekete sen ne diyorsun mahalle sizin .zaten arapca tabelalari cakmissiniz dukkanlara ( gelecek nesilSu anki hukumetin akilsiz hesapsiz islerini sorgulayacaktir ) tabi o bilincte birey birakirlarsa
  • Leventbay Leventbay 25 dk önce
    Nedir simdi bu iyi mi , kotumu .elimizden islerimizi almislar arttik bu mahallede bise ekmekYokmu diyelim bay memleketin idarecileri .
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir27 dk önce
    Suriyeliler en az CHP liler kadar türkiye sevdalilaridir.Allah yardimcilari olsun.

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