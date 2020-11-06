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Ekonomi Suriyeli ve Türk kadınlar ANKA Projesi'yle iş hayatına hazırlanıyor
Ekonomi

Suriyeli ve Türk kadınlar ANKA Projesi'yle iş hayatına hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:33:27 -
Suriyeli ve Türk kadınlar ANKA Projesi'yle iş hayatına hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile dezavantajlı Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak üzere Ankara Ticaret Odasının (ATO) koordinatörlüğünde yürütülen ANKA Projesi'ne ilişkin çalışmalar devam ediyor.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, projeden yararlanan kadınları ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Kültür Sanat Merkezi'ndeki programa katılan Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı, projeden faydalanan kadınlarla sohbet etti. Girişimci olarak iş hayatına girme hazırlığı yapan kadınların projelerini dinleyen Yılmaz, "Kendini geliştiren kadın toplumu da geliştirir." ifadesini kullandı.

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Yardım Programı kapsamında, Dünya Bankası tarafından desteklenen Seçilmiş Bölgelerde Kadın Öncülüğündeki Sosyal Girişimlerin Desteklenmesi ve İş Geliştirme Hizmetlerinin Sağlanması Projesi (ANKA) ile söz konusu kadınlarının iş hayatlarına girişlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir şekilde gelir elde etmelerine katkıda bulunmak için tekstil ve el sanatları alanında kooperatif kurmalarını teşvik etmek amaçlanıyor.

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