  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında rejimin tutumundan memnun değil
Aktüel

Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında rejimin tutumundan memnun değil

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:39:38 -
Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında rejimin tutumundan memnun değil

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, görüşmelerin genel anlamda olumlu geçtiğini ve bununla beraber Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin tutumundan memnun olmadıklarını söyledi.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere toplam 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyelerinin toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam ediyor.

Günün ikinci oturumu TSİ 17.30 sularında sona erdi.

Muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, AA muhabiri ve Arap basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstişarelerin genel olarak olumlu geçtiğini anlatan Bahra, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek yeni anayasaya ilişkin yargının bağımsızlığı, milli kimlik, devletin egemenliği ve bireysel özgürlükler gibi konularda görüşlerini paylaştıklarını bildirdi.

Bahra, anayasaya ilişkin konuların dışına çıkmadıklarının altını çizerek, "Biz kendi açımızdan bu görüşmelere iyi niyetle başladık." dedi.

Toplantılarda rejim ve sivil toplum kuruluşlarında rejimin seçtiği delegelerin tutumundan memnun olmadığını vurgulayan Bahra, "(Bizim tartıştığımız konulara ilişkin) 'bunlar anayasal konular değil genel milli konular' diyorlar. Bu tamamen yanlış. Çünkü anayasayla ilişkisi olmayan arka plan konularını kendileri gündeme getirdi. Mesela, (bizim dile getirdiğimiz) egemenlik, anayasanın ana unsurlarından biri." diye konuştu.

Bahra, üçüncü tur toplantılarının yarın sona ereceğini, tarafların ortak noktalarının listesini çıkaracaklarını ve bu konuların dördüncü tura gündem maddesi olarak taşınması için teklifte bulunacaklarını kaydetti.

Bahra, dördüncü tur toplantılarının ise eylül sonuna doğru yapılabileceğini sözlerine ekledi.

- Rejim, Jeffrey'in muhaliflerle görüşmesine tepkili

Öte yandan, rejimin eş başkanlığını yürüten Ahmed Kuzbari ise düzenlediği basın toplantısında ısrarlara rağmen İngilizce konuşmayı reddetti.

Kuzbari, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in muhaliflerle pazartesi yaptığı görüşmeye tepki göstererek, "Jeffrey, 3. tur görüşmelerin başlamasından hemen önce muhalif heyetle görüştü. Bu ne anlama geliyor? ABD’nin Komite’nin çalışmalarına apaçık müdahalesi oldu. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Toplantılar, yarın sabah ve öğle olmak üzere iki oturumda gerçekleştikten sonra 3. tur görüşmeler sona erecek.

Öte yandan, 24 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'de yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen 4 delege ise toplantılarda yer almıyor. Bu delegelerin kimlikleri açıklanmamış, tamamının Şam'dan geldiği kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Osmaniye’de yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı