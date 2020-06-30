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Gündem

Suriyeli miniğin duası yürekleri titretti "Ya Rab! Senden başka kimsemiz yok"

Sosyal medyada paylaşılan Suriyeli bir çocuğun siyonist zulme karşı dua ettiği video yürekleri titretti.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:15:00 -

Yeniakit.com.tr

1948 yılından beri süren Filistin işgaline tepki olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Suriyeli bir gencin dünyadaki zulme karşı ettiği dua mazlumların sesi oldu.

Tüm dünyanın gözü önünde farklı coğrafyalarda müslümanlara karşı yapılan haksızlıklar devam ederken sosyal medyada binlerce beğeni alan videodaki Suriyeli genç şunları söyledi:

"Ya Rab! Gazze’deki kullarına zafer ver. Ya Rab! Onları kuşatanları sen de kuşat. Ya Rab! Suriye’nin yıkımına neden olanları sende yık. Ya Rab! Yemen’de açlığa sebep olanları sen de aç bırak. Ya Rab! Libya’yı mahvedenleri sen de mahvet. Ya Rab! Arakan’daki Müslümanların göçüne sebep olanları sen de göç ettir. Ya Rab! Mısır’daki kardeşlerimizi rahmetinden esirgeme. Ya Rab! Senden başka kimsemiz yok. Ya Rab!"

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Yorumlar

Adnan

Bu Dua AMiN Denir Rabbim Müslümanların Yar ve yardım cısı olsun amin
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