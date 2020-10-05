Suriyeli iş insanından Maarif Vakfı'na 1150 tablet
DOHA (AA) - Katar'da ikamet eden Suriyeli iş insanı Ahmed el-Batrani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime destek vermek amacıyla Türkiye Maarif Vakfı'na 1150 tablet bağışladı.
AA muhabirine konuşan Batrani, bağışladığı tabletlerin Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla bugün Türkiye'ye ulaşacağını belirtti.
Batrani, söz konusu tabletleri, pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimine katkıda bulunmak üzere bağışladığını söyledi.
Batrani, bağışın, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile koordineli olarak gerçekleştirildiğini aktardı.