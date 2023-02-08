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Dünya Suriyeli esnaftan Türkiye’deki depremzedelere gıda yardımı
Dünya

Suriyeli esnaftan Türkiye’deki depremzedelere gıda yardımı

Suriye’nin Cerablus ilçesindeki esnaf, Karkamış Sınır Kapısı’ndan Türkiye’deki depremzedelere 8 bin 16 bin ekmek gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 14:22:00 -
Suriyeli esnaftan Türkiye’deki depremzedelere gıda yardımı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde dün meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor.

Gaziantep’e bağlı Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Cerablus’ta esnaf, Türkiye’deki depremzedeler için gıda yardımında bulundu.

Cerabluslular, 8 bin 16 bin ekmeği depremzedelere ulaştırmak için araçlara yükleyerek Karkamış Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçti.

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