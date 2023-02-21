Depremzedeler çaresizlik içinde! O yurt dışı gezilerinde



Beşar Esed, savaş sonrası ilk kez Umman'ı ziyaret etti

Rejim lideri Beşar Esed, depremin ardından 'çalışma ziyareti' gerçekleştirmek üzere Körfez ülkesi Umman'a gitti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, pazartesi günü ülkeyi ziyaret eden Esed'i Muskat'taki havaalanında kırmızı halıyla karşıladı.

Beşar Esed ile Heysem bin Tarık özel görüşmeden önce bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Çeşitli alanlarda ikili iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalan Esed ve Bin Tarık, "kardeşlik ilişkilerini ve ortak iş birliği alanlarında" nasıl bir yol haritası izlenebileceğini görüştü.



Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA'ya göre Beşar Esed, Umman'ın "dengeli bir politika gütmesi" sebebiyle Sultan Bin Tarık'a teşekkürlerini iletti.

Beşar Esed, Arap ülkeleri arasında karşılıklı saygı ve diğer ülkelerin içişlerine karışmamaya dayalı ilişkiler güçlendirmek için bölgenin her zamankinden daha çok Umman ara buluculuğuna ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Umman: "Esed rejimi ortak Arap iş birliğinin mihenk taşı"

Umman, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana Esed rejimi ile bağlarını sürdürerek Şam yönetimi ve diğer Arap ülkeleri arasında normalleşme çabalarının öncüsü oldu.

İran ile de yakın ilişkilere sahip olan Umman, diğer körfez ülkelerinden oldukça farklı bir dış siyaset izlemesiyle dikkat çekiyor.

Umman'ın bulunduğu bölgeden kültürel olarak yabancılaşmasının, bölgenin ve dünyanın yegane Harici-İbadi Mezhebi'nden olmasının başat rol oynadığı değerlendirmelerinde bulunuluyor.

Şubat 2022 tarihinde Şam'a yaptığı ziyarette Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr bin Hamad bin Hamud el Busaydi, Esed rejimini "ortak Arap iş birliğinin mihenk taşı" olarak nitelendirmişti.

Ziyareti sırasında Busaydi "Tüm Arap kardeşler her zaman Suriye ile görüşmeyi ve Arap Birliği'nde normal statüsünü tekrar kazanmasını istemiştir. Dolayısıyla ben ve diğer Arap kardeşlerimizin çabaları bunun sağlanmasına yöneliktir." demişti.