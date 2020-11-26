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Dünya Suriye'de yeni bir operasyon mu yapılacak? Başbuğ'dan çarpıcı iddia
Dünya

Suriye'de yeni bir operasyon mu yapılacak? Başbuğ'dan çarpıcı iddia

Emekli asker, terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, Suriye'de yeni bir operasyonun çok yakında olabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 02:23:00 -

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'nin sızmalarını değerlendiren Emekli asker, terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, yeni bir operasyonun yakın zamanda olacağını iddia etti.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Yaklaşan bir sınır ötesi operasyon var bence, Barış Pınarı bölgesinde insanların evlerine ekmek götürebildiği bir hava var. Neredeyse hergün burada sızma girişimleri oluyor. Burayı kan gölüne çevirmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kafalarına kafalarına vuracağız diyor. Ben terör bataklığını kurutacağımıza eminim, bu bataklığın temzilenmesi lazım. ABD ve Rusya burada yapmaları gerekeni yapmadı. Sürekli süreci uzatttı. Cumhurbaşkanımız Suriye ile ilgili mesajlar yolladı ancak kimse bir adım atmadı. Bu açıdan ben önümüzdeki günlerde bir operasyonun geleceğini düşünüyorum. Neşteri yaraya vurup bu işi kökünden tamamlamalısınız. Irak'ta merkezi hükümetle de bir operasyonun yapılacağını düşünüyorum.

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