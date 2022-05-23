  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suriye'de yeni bir harekat için sinyal verildi
Gündem

Suriye'de yeni bir harekat için sinyal verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyonun sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 21:19:00 -
Suriye'de yeni bir harekat için sinyal verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat sinyali veren Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz" dedi.

'MGK'da kararlarımızı alacağız'

Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bsl

Aynen. Şimdi Esed'le 'görüşmenin' vakti yaklaştı. Abisi tutuştu, çekilmeye başladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay