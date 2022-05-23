Suriye'de yeni bir harekat için sinyal verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyonun sinyalini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat sinyali veren Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz" dedi.
'MGK'da kararlarımızı alacağız'
Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.