Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

Suriye’nin kuzeyinde kaos planlarını devreye sokan terör örgütü PKK/YPG ve uzantısı SDG, Halep’in doğusunda saldırılarını yoğunlaştırdı. Hamima köyü civarında sivil evleri ve askeri noktaları İHA ve ağır silahlarla ateş altına alan terör örgütüne, devrik Esad rejiminin aranan katil kalıntılarının da destek vermesi dikkat çekti. Bölgedeki istihbarat kaynakları, PKK’nın sahada SDG’ye lojistik ve teknolojik destek sağladığını, Esad yanlısı kaçakların ise işgal bölgelerinde "güvenlik garantisi" karşılığında terör saflarına katıldığını bildirdi.

Haber 7’de yer alan habere göre, Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG, Halep'te orduya ait mevzilere ve sivillere ait noktalara İHA ve ağır makineli tüfeklerle saldırdı. SDG saldırıları PKK'yla koordineli gerçekleştirirken, eli kanlı düşmüş rejim katil Esad yanlısı kaçaklar da SDG saflarına katıldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin, Halep şehrinin doğusundaki Hamima köyü civarındaki orduya ait bazı mevzileri ve sivillerin evlerini insansız hava araçları (İHA) ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldığı açıklandı. Suriye ordusunun ise, SDG'nin saldırılarına karşılık Deyr Hafir çevresindeki örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.

KATİL ESAD YANLILARI SDG SAFLARINA GEÇTİ

Öte yandan SDG, Suriye devleti tarafından aranan, devrik Esad rejimine bağlı çok sayıda kaçağa kucak açtı. SDG, işgal ettiği bölgelerde kalmalarını garanti eden Esad yanlılarını saflarına kattı.

PKK, SDG'YE TAM DESTEK VERİYOR

Suriye istihbaratından bir kaynak, SDG'nin PKK'yla sahada koordineli çalıştığını söyledi. Kaynak, PKK'lı teröristlerin SDG ile koordineli olarak Halep'i İran yapımı insansız hava araçlarıyla hedef aldığını, devrik Esad rejimi kalıntılarına sivil toplantılara saldırmak için patlayıcı cihazlar ve araçlar sağladığını belirtti.