Suriye’de otobüse kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye’nin Humus kentinde yolcu otobüsü silahlı saldırının hedefi oldu. Misyaf Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.
Suriye’nin Humus kentinden kanlı saldırı haberi geldi. Misyaf Köprüsü üzerinde seyreden bir otobüse kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
OTOBÜSÜ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR
Saldırının ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Humus Sağlık Müdürlüğü’nden bir kaynağın verdiği bilgiye göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı.
SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Saldırıyı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiğine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
Güvenlik güçlerinin saldırının faillerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.
Olayın nedeni ve saldırının hedefinin ne olduğuna ilişkin de şu ana kadar açıklama yapılmadı.