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Dünya Suriye'de mülteci kampına hava saldırısı: 8 yaralı
Dünya

Suriye'de mülteci kampına hava saldırısı: 8 yaralı

Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının Kefer Lusin bölgesinde mülteci kampını vurması sonucu 8 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 13:02:00 -
Suriye'de mülteci kampına hava saldırısı: 8 yaralı

Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının Kefer Lusin bölgesinde mülteci kampını vurması sonucu 8 sivil yaralandı.
Suriye'de rejim güçlerini destekleyen Rus savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde yer alan mülteci kampını hedef aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda birinin durumu ağır olmak üzere 8 sivilin yaralandığı ifade edildi. Bir okulun yanında meydana gelen hava saldırısı büyük korkuya neden oldu. Saldırı nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, çocuklar ve ailelerinin korku içinde kaçtığı görüldü.
Yaralılar, olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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