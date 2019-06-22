Suriye'de muhaliflere ait İHA düşürüldü Suriye'de Esed ordusu, muhaliflere ait İHA düşürüldüğünü açıkladı.

Suriye ordusu, Hama Hava Askeri üssü yakınlarında rejim muhaliflerine ait insansız bir hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Düşürülen İHA’nın silahlı yada silahsız olması konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Suriye’nin Rus güçlerinin hava savunma sistemi yardımıyla daha önce de rejim muhaliflerine ait İHA’ları düşürdüğü kaydedildi. Rusya’nın Suriye’de bulunan askeri yetkilileri bu ay başında yaptığı açıklama İdlib yakınlarında Lazkiye’de bulunan Rus üssüne rejim muhalifleri tarafından atılan 12 İHA düşürdüğünü iddia etmişti.

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