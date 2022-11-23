  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suriye’de İran’a büyük şok
Dünya

Suriye’de İran’a büyük şok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı Davud Caferi, Suriye'nin başkenti Şam’da bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 12:03:00 -
Suriye’de İran’a büyük şok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Devrim Muhafızları Kolordu Hava-Uzay Kuvvetlerinden Albay Davud Caferi’nin İsrail güçleri tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam’da bombalı saldırı sonucu öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, “İsrail rejimine işlediği cinayet karşısında gereken cevabı vereceğiz. Suriye’de askeri danışman olarak bulunan Albay Davud Caferi’nin cenaze merasimi hakkında vatandaşlarımız bilgilendirilecek” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23