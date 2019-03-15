Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Keşmir’de, Burma’da, Afganistan’da öldürüldüm ama hâlâ ben teröristim!

yeniakit.com.tr Müslümanlar, onlarca yıldır katliamlara maruz kalıyor. Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de, Keşmir’de, Burma’da, Afganistan’da, Doğu Türkistan’da ve azınlık olarak yaşadığı ülkelerde dahi katliamlara maruz kalan Müslümanların halen “terörist” yaftası yemesi, özellikle batının ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor.

Haksızlığı pankartla dile getirdi

Bir şahıs, açtığı pankartla Müslümanların terörist olarak anılmasına çarpıcı bir eleştiri getirdi.

Pankartta şu ifadeler kullanıldı:

“Ben Müslüman’ım. DAEŞ beni Suriye ve Irak’ta öldürdü. Yahudiler beni Filistin’de öldürdü. Hindular beni Keşmir’de öldürdü. Budistler Burma’da, Hristiyanlar Afganistan ve Afrika’da öldürdü. Ve hâlâ ben teröristim”

Yeni Zelanda'da 49 şehit

Tüm dünyada İslamofobi yükselirken, Müslümanlara yönelik son saldırı haberi Yeni Zelanda'dan geldi. Ülkede cuma namazı eda edilirken, iki camiye saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 Müslüman şehit oldu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırganın Hristiyan olduğunu söyledi.