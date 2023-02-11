  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 384’ü geçti
Dünya

Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 384’ü geçti

Suriye’nin kuzeybatısındaki depremlerden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden Beyaz Baretliler, dün gece itibariyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 384’ü geçtiğini duyurdu. Yaralıların sayısının ise 10 bini geçtiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:21:00 -
Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 384’ü geçti

Suriye’nin Halep ve İdlib bölgelerinde depremzedelere yardım için çalışan Beyaz Baretliler sivil toplum kuruluşunun personeli, depremlerin 6’ncı gününde zor şartlarda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Beyaz Baretliler Direktörü Raed Al Saleh dün basın toplantısı yaparak şunları kaydetti;

“Suriye'deki toplam şehit sayısı 3.384 kişiye ulaştı. 2037 kişinin cenazelerini çıkardık. Ayrıca çalışma sahalarımızda 2.953 kişiyi kurtarmayı başardık ve yaralı sayısı 10.000'i aştı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23