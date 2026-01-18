Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı?

Suriye sahasında dengeler saatler içinde altüst oldu. Suriye ordusu ve bölgedeki aşiret güçlerinin, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonlarıyla ülkenin doğusunda kritik noktalar birer birer temizlendi. Tabka, Deyrizor, Deyr Hafir, Şeddadi ve Rakka’da kontrol el değiştirdi. Gözler şimdi terörden arındırılmayı bekleyen son mevzilere çevrildi.

Paylaşılan son harita, Suriye'de sahadaki askeri ve siyasi tablonun 24 saat içinde köklü biçimde değiştiğini gözler önüne seriyor. Fırat Nehri boyunca uzanan hatta, uzun süredir YPG/SDG kontrolünde bulunan birçok nokta, Suriye ordusu ve yerel aşiretlerin ilerleyişiyle terör unsurlarından temizlendi.

Özellikle Fırat'ın batısı ve güneyinde kalan bölgelerde terör örgütünün hareket alanı ciddi biçimde daraldı.

TABKA'DA TERÖR ÇÖKTÜ, KONTROL SAĞLANDI

Operasyonların en kritik ayaklarından biri Tabka oldu. Bir dönem terör örgütünün askeri ve lojistik merkezlerinden biri olarak kullanılan kentte, kontrol tamamen sağlandı. Tabka'nın temizlenmesiyle birlikte, Rakka hattına açılan kapı da fiilen kapanmış oldu.

Askeri kaynaklara göre Tabka, hem baraj hem de ulaşım hatları açısından stratejik öneme sahipti.

Haritada yeşil alanların hızla genişlediği dikkat çekerken, Deyrizor ve Deyr Hafir'in terörden arındırılması sahadaki kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bu iki bölgenin temizlenmesiyle:

Fırat Nehri'nin güneyi büyük ölçüde güvence altına alındı

Terör örgütünün Irak sınırına uzanan hatları kesildi

Aşiretlerin kontrolü yeniden tesis edildi.

Operasyonların bir diğer önemli ayağı ise Şeddadi ve Rakka oldu. Uzun süredir YPG/SDG'nin sembolik ve fiili kontrol noktaları arasında yer alan bu bölgelerde, örgütün geri çekildiği ve sahadaki varlığının zayıfladığı bildiriliyor.

Rakka çevresinde:

YPG/SDG'nin kontrol alanı parçalandı

Kritik petrol ve lojistik hatları baskı altına alındı

Yerel aşiretlerin desteği belirleyici rol oynadı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. 14 maddelik anlaşma terör örgütü PKK yönetici ve mensuplarının bölgeden çıkarılmasını da içeriyor. Suriye'nin Deyrizor kentinde YPG/SDG'ye karşı ayaklanan aşiretler, bölgenin işgal altında tutulan kısmını tamamen kurtardı