Gündem Laricani'den Trump'a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi
Gündem

Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Washington yönetimini siyonist emellere hizmet etmekle suçladı. Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Netanyahu’nun oyuncağı haline gelerek Amerikan halkını sonu olmayan bir felakete sürüklediğini savundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun palyaçoluklarıyla ABD halkını İran’la haksız bir savaşa sürükledi. Bu birkaç gün içinde 500’den fazla ABD askerinin öldüğü bir tabloda sloganı hala ‘Önce ABD’ mi, yoksa ‘önce İsrail’ mi?" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarına ilişkin açıklamada bulunarak ABD Başkanı Donald Trump’ı sert bir dille eleştirdi. Laricani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun palyaçoluklarıyla ABD halkını İran’la haksız bir savaşa sürükledi" dedi.

 

Laricani açıklamasında 28 Şubat’ta başlayan saldırılar kapsamında 500’den fazla ABD askerinin hayatını kaybettiğini iddia ederek, "Şimdi hesap yapsın. Bu birkaç gün içinde 500’den fazla ABD askerinin öldüğü bir tabloda sloganı hala ‘Önce ABD’ mi, yoksa ‘önce İsrail’ mi?" ifadelerini kullandı.

Laricani, İran dini lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırıları sırasında yerleşkesinde hedef alınarak öldürülmesine de değinerek, "Bu iş burada bitmedi. Hamaney’in öldürülmesinin bedeli sizler için ağır olacak" açıklamasını yaptı.

ABD’li yetkililer, İran’ın Körfez bölgesinde bulunan çeşitli ülkelerdeki ABD askeri varlıklarına yönelik misillemelerinde 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

