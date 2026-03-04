  • İSTANBUL
Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

Ramazan aylarının vazgeçilmez besini hurma ile ilgili müthiş bir tarif daha denenebilir.

Foto - Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

İftarların ve sahurun vazgeçilmez besini olan hurmanın üstüne limon sıkarak hiç tükettiniz mi? Her gün bu tarifi uygulayın ve inanılmaz etkisini görün. İşte hurma ile limon birleşiminin inanılmaz faydaları...

Foto - Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

Hurmanın üzerine bir iki damla limon sıkarak yerseniz birçok hastalığa karşı korunabilirsiniz. 'Hurmanın her halini yerim' diyorsanız bu tarif tam size göre!

Foto - Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

Gece yatmadan önce limonu alın ve hurmanın üzerine sıkın ve ardından afiyetle yiyin. Bu yöntemle vücudunuz kendi kendini onaracak ve gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sizin için sağlamış olacaktır.

Foto - Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

Foto - Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kemikler güçlenir. Uzmanlar hurmanın kemikleri güçlendirdiği ve limonla birlikte tüketiminde kemik erimesine karşı kalkan olduğunu belirtiyor.

Foto - Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma enerjinizi yükseltir.

Foto - Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

Hurma beyin sağlığı için gerekli olan serotonin ve norepinefrin oluşmasına yardımcı olan B6 vitamini yönünden son derece zengindir. Limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.

Foto - Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

Hurma uzun süre tok tutmanın yanı sıra kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Hurma sindirimi düzenler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Haliyle bu lezzetli gıda zayıflamanıza yardım eder.

