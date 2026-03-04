  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran duyurdu: Sınır ihlalleri tereddütsüz müdahale edilecektir Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü İran Devrim Muhafızları duyurdu: Terör devleti İsrail’e ait savaş uçağı ve üç İHA düşürüldü Adalet Bakanı Gürlek DEM Partilileri ağırladı: Gürlek, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık Özgür su arıtma tesisi açtı, ilk bardağı uzattığı Nuri Aslan suyu içmedi: Yav sen içemiyorsan İstanbullu niye içsin! İsrail terörüne laiklik aklaması! Dervişoğlu, Netanyahu’yu değil Türkiye’yi suçladı MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi Sanchez’den Trump’a üs resti: İspanya, bu kanlı senaryoya ortak olmayacak Siyonist israil kayıplarını gizliyor: İran füzeleri sığınakları vurdu! ABD, İran’ı bölmek için PKK/PJAK ile temasa geçti! ABD’nin bölücülük kartı değişmiyor!
Dünya Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Hatay'da düşürülen füze ile ilgili Türkiye'nin tepki ve endişesi iletildi.

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimin ortasında Türkiye, diplomatik kanalları aktif tutmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla yürüttüğü yoğun telefon trafiğinde sükunet çağrısını yinelerken, Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, sınır hattını ve bölgesel güvenliği etkileyen füze hadiselerine ilişkin Türkiye’nin hassasiyetleri masaya yatırıldı. Gerilimin bölge geneline yayılmaması için diplomatik uyarılar en üst perdeden aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi düşürmek için diplomatik çabaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah es-Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmelerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran Büyükelçisi, Bakanlığa çağrıldı. Yaşanan hadiseyle ilgili ve tepki ve endişeler iletildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz

Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz

Son dakika! ABD Savaş Bakanı: İran’da başladığımız işi bitireceğiz
Son dakika! ABD Savaş Bakanı: İran’da başladığımız işi bitireceğiz

Gündem

Son dakika! ABD Savaş Bakanı: İran’da başladığımız işi bitireceğiz

Davutoğlu’ndan PKK’ya ‘sakın’ uyarısı: Suriye’deki oyun İran’da da devreye girebilir
Davutoğlu’ndan PKK’ya ‘sakın’ uyarısı: Suriye’deki oyun İran’da da devreye girebilir

Gündem

Davutoğlu’ndan PKK’ya ‘sakın’ uyarısı: Suriye’deki oyun İran’da da devreye girebilir

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23