Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimin ortasında Türkiye, diplomatik kanalları aktif tutmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla yürüttüğü yoğun telefon trafiğinde sükunet çağrısını yinelerken, Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, sınır hattını ve bölgesel güvenliği etkileyen füze hadiselerine ilişkin Türkiye’nin hassasiyetleri masaya yatırıldı. Gerilimin bölge geneline yayılmaması için diplomatik uyarılar en üst perdeden aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi düşürmek için diplomatik çabaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah es-Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmelerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran Büyükelçisi, Bakanlığa çağrıldı. Yaşanan hadiseyle ilgili ve tepki ve endişeler iletildi.