CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam?

CHP’li Şile Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumunda sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, hekim yetersizliği ve sahipsiz hayvanların toplanarak inşa edilecek barınaklarda yaşamlarını sürdürmesi konuları meclis gündemine taşındı.

İlçedeki sağlık hizmetlerine ilişkin konuşma yapan Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Özcan, "İlçemizde hizmet veren hastanemiz Şile nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. Şile artık 10-20 bin nüfuslu bir ilçe değil, 50 bin rakamını aşmış bir ilçe. Bu nedenle sağlık hizmetlerin güçlendirilmesinin elzem olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca kontrolsüz şekilde çoğalan ve sürü halinde dolaşan sahipsiz hayvanlar özellikle çocuklarımız ve yaşlılarda korku ve endişeye neden oluyor. Kalıcı ve insani çözüm için yeterli kapasitede hayvan barınağının ivedilikle hayata geçirilmelidir. Can dostlarımızın yaşam haklarını korumak ve halkımızın güven içerisinde yaşamını sürdürmesi adına gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.

BİZE NE ANLATIYORSUN? DEVLET ÇÖZSÜN…

Kemal Özcan'ın sağlık konusunun belediye meclisinde gündeme getirilmesini eleştiren CHP'li Meclis Üyesi Kemal Gedik ise “Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konuyu neden Şile Belediye Meclisi'nde anlatıyorsun? Eksiklikler varsa Sağlık Bakanlığı, yani devlet çözer. Ayrıca hayvan barınağı mı? Zaten sokakta hayvan kalmadı ki veterinerlik olarak hepsini öldürdük. Ayrıca barınağa da gerek yok, insan barınağı açalım daha iyi" dedi. Gedik’in sözleri büyük tepki çekti.