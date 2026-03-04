  • İSTANBUL
CHP'li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam?
Gündem

CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam?

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam?

İstanbul Şile Belediye Belediyesi Meclisi'nde bağımsız üyenin sağlık hizmetleri ve hayvan barınağı tekliflerine cevap veren CHP'li Meclis Üyesi Kemal Gedik'in sözleri duyan herkesi sinirlendirdi. Gedik, sağlık hizmetleri teklifine "Bize ne anlatıyorsun. Eksik varsa devlet çözer" diyen Gedik barınak konusunda ise "Hayvan barınağı mı? Zaten sokaktaki hayvanların hepsini öldürdük. İnsan barınağı açalım daha iyi" dedi. Gedik'in tepki çeken küstah tavrı ve sözleri "Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam" dedirtti.

CHP’li Şile Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumunda sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, hekim yetersizliği ve sahipsiz hayvanların toplanarak inşa edilecek barınaklarda yaşamlarını sürdürmesi konuları meclis gündemine taşındı.

İlçedeki sağlık hizmetlerine ilişkin konuşma yapan Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Özcan, "İlçemizde hizmet veren hastanemiz Şile nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. Şile artık 10-20 bin nüfuslu bir ilçe değil, 50 bin rakamını aşmış bir ilçe. Bu nedenle sağlık hizmetlerin güçlendirilmesinin elzem olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca kontrolsüz şekilde çoğalan ve sürü halinde dolaşan sahipsiz hayvanlar özellikle çocuklarımız ve yaşlılarda korku ve endişeye neden oluyor. Kalıcı ve insani çözüm için yeterli kapasitede hayvan barınağının ivedilikle hayata geçirilmelidir. Can dostlarımızın yaşam haklarını korumak ve halkımızın güven içerisinde yaşamını sürdürmesi adına gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.

BİZE NE ANLATIYORSUN? DEVLET ÇÖZSÜN…

Kemal Özcan'ın sağlık konusunun belediye meclisinde gündeme getirilmesini eleştiren CHP'li Meclis Üyesi Kemal Gedik ise “Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konuyu neden Şile Belediye Meclisi'nde anlatıyorsun? Eksiklikler varsa Sağlık Bakanlığı, yani devlet çözer. Ayrıca hayvan barınağı mı? Zaten sokakta hayvan kalmadı ki veterinerlik olarak hepsini öldürdük. Ayrıca barınağa da gerek yok, insan barınağı açalım daha iyi" dedi. Gedik’in sözleri büyük tepki çekti.

YILMAZ DURMUŞ

Yine CHP'li, yine içki yan yana duruyor. Pek de yakışmıyor değiller. Şu chpliler resmi işlemleri içki içip, kafaları dumanlanmadan iş görseler doğru yolu bulacaklar
