  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın! İşte kalp hastalarının oruç tutarken dikkat etmesi gerekenler... Uzman uyardı! Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler? Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor Piyasalarda savaş teyakkuzu: Altının ateşi dünyayı sardı! Fiyatlar görülmemiş seviyelere tırmandı Uyandığında boyun ağrısı yaşayanlara çözüm! İşte en ideal uyku pozisyonu... Aman dikkat 'İran'dan sonra savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında sürpriz haber Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ile özel görüşme! İşte ayrıntılar... "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı Milli futbolcu listeye girdi! Bundesliga'da ayın oyuncusu ödülünün adayları açıklandı
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!

Öyle bir şifaya dönüşüyor ki, bir tek kaşık ilave edin ve derdinize dermanı bulun...

#1
Foto - Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!

Merdiven çıkarken veya ayağa kalkarken zorlayan diz ağrıları artık kader değil.Uzmanlar, eklem sızılarını dindirecek ekonomik ve ezber bozan bir beslenme yöntemi öneriyor. Beslenmenizdeki küçük bir değişim, kronik ağrıları bitirip hareket özgürlüğünüzü geri kazandırarak yaşam kalitenizi arttırabilir.

#2
Foto - Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!

Son dönemin en dikkat çeken doğal destek yöntemlerinden biri, hemen her evde bulunan yoğurdun içine eklenen öğütülmüş keten tohumu karışımı oldu. Pratikliği ve bütçe dostu olmasıyla ön plana çıkan bu yöntem, kemik ve eklem sağlığını doğrudan destekleyen en güçlü seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

#3
Foto - Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!

Yüksek kalsiyum ve protein içeriğiyle bilinen yoğurt, kemik sağlığının en sadık dostu. İçindeki kalsiyum kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olurken, protein içeriği ise kas dokusunu destekleyerek eklemlere binen yükün azalmasını sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde yoğurt, kemik yapısının korunmasında hayati bir rol üstleniyor.

#4
Foto - Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!

Karışımın ikinci kahramanı keten tohumu ise tam bir omega-3 yağ asidi deposu.

#5
Foto - Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!

Diz ağrılarının temel nedenlerinden biri olan vücuttaki iltihaplanmayı (enflamasyon) azaltmaya yardımcı olan omega-3, düzenli tüketildiğinde eklem bölgesindeki hassasiyeti belirgin şekilde dindirebiliyor.

#6
Foto - Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!

Ayrıca lif bakımından zengin olan keten tohumu, sindirim sistemine de katkı sağlıyor. Hem kemikleri hem de bağ dokularını destekleyen bu güçlü kombinasyonu hazırlamak ise çok kolay:

#7
Foto - Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın!

1 kase yoğurdun içine, 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ekleyin ve karıştırın. Bu mucizevi karışımı sabah kahvaltılarında ya da gün içindeki ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Düzenli kullanımda eklemlerde hissedilir bir rahatlama sağladığı ve diz ağrılarının azalmasına önemli katkılar sunduğu ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı
Gündem

DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı

Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden Bağlar’da DEM Partili belediye yönetimi, tasarruf gerekçesiyle işçi kıyımı yapıp servisleri iptal ederke..
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat..
Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!
Gündem

Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

ABD’nin uçak gemileri karşısında eli ayağı birbirine dolanan Emin Çölaşan ve hempaları "bunları batırmak imkansız" diye hayranlık seansları ..
İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı
Gündem

İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Aslanın Kükreyişi" ve "Destansı Öfke" operasyonları dördüncü gününde (3 Mart 2026) Tahran’da kat..
Arjantin Devlet Başkanı Milei dünyayı öfkelendirdi: Deli Başkan kayışları kopardı! Trump’ın yeni soytarısı...
Dünya

Arjantin Devlet Başkanı Milei dünyayı öfkelendirdi: Deli Başkan kayışları kopardı! Trump’ın yeni soytarısı...

Tuhaf açıklamaları ve çekiçli, motorlu testereli görüntüleriyle ‘Deli Başkan’ olarak anılan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei bu kez sosy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23