Gündem İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığı ortaya çıktı. İran'ın stratejik noktalara çizdiği sahte uçak ve helikopter resimlerinin, gelişmiş füze sistemlerini yanılttığı iddia ediliyor.

İran ordusunun, hava üslerinin zeminine sadece birkaç dolarlık boya kullanarak çizdiği gerçeğe yakın helikopter ve uçak figürlerinin, İsrail ve ABD mühimmatlarını üzerine çektiği görüldü. Gelen bilgilere göre, beş dolarlık bir çizimi gerçek hedef sanan saldırgan güçler, bu "sahte" hedefleri vurmak için yaklaşık beş milyon dolarlık yüksek teknolojili mühimmat harcadı.

Savaş Sahasında Aldatma Sanatı

İran'ın sadece hava araçlarını değil; füze rampaları, hava savunma bataryaları ve yakıt depolarını da zemine çizerek veya maketler kullanarak "sahte hedef" (decoy) stratejisi izlediği belirtiliyor.

Gelişmiş Sensörler Yanıldı

Termal ve optik görüntüleme sistemlerini yanıltmayı başaran bu yöntem, İsrail ve ABD'nin istihbarat verilerindeki isabet oranını ciddi şekilde düşürdü.

Dünya Sosyal Medyada Bu Olayı Konuşuyor: İran tarafının bu yöntemle "Siyonist rejim ve müttefikleriyle dalga geçtiği" yorumları yapılırken, askeri analistler bu basit ama etkili yöntemin operasyon maliyetlerini düşman adına fahiş oranda artırdığına dikkat çekiyor.

