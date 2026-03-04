  • İSTANBUL
Gündem Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası Maslahatgüzar Dışişleri'ne çağrıldı
Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası Maslahatgüzar Dışişleri'ne çağrıldı

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarını hedef alan ve can kayıplarına yol açan saldırılarına karşı diplomatik hamle başlattı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Kuveyt Maslahatgüzarı Zeyd Abbas Şenşul’u bakanlığa çağırarak saldırıları şiddetle kınayan bir protesto notası verdi.

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarına yönelik saldırılarına tepki olarak Irak’ın Kuveyt Maslahatgüzarı Zeyd Abbas Şenşul’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı grupların 3 Mart Salı günü Kuveyt’i hedef aldığı belirtilerek Şenşul’a söz konusu saldırılar nedeniyle protesto notası verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Kuveyt’in egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulanarak, Iraklı silahlı grupların gerçekleştirdiği saldırılar sonucu askerler ile siviller arasında can kayıpları yaşandığı belirtildi.

 

Bu tür saldırıların tekrarlanmaması için Irak'ın gerekli adımları atmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Kuveyt’in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini açıklamıştı.

Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlere şarapnellerin düştüğü ve yaralıların olduğunu aktarmıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened ise başkent Kuveyt'te yerleşim alanına şarapnellerin düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını bildirmişti.

  

