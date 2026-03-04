  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran duyurdu: Sınır ihlalleri tereddütsüz müdahale edilecektir Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü İran Devrim Muhafızları duyurdu: Terör devleti İsrail’e ait savaş uçağı ve üç İHA düşürüldü Adalet Bakanı Gürlek DEM Partilileri ağırladı: Gürlek, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık Özgür su arıtma tesisi açtı, ilk bardağı uzattığı Nuri Aslan suyu içmedi: Yav sen içemiyorsan İstanbullu niye içsin! İsrail terörüne laiklik aklaması! Dervişoğlu, Netanyahu’yu değil Türkiye’yi suçladı MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi Sanchez’den Trump’a üs resti: İspanya, bu kanlı senaryoya ortak olmayacak Siyonist israil kayıplarını gizliyor: İran füzeleri sığınakları vurdu! ABD, İran’ı bölmek için PKK/PJAK ile temasa geçti! ABD’nin bölücülük kartı değişmiyor!
Gündem Naismith kupası İstanbul turunda! Basketbolun en büyüğü şehrin simgeleriyle buluştu
Gündem

Naismith kupası İstanbul turunda! Basketbolun en büyüğü şehrin simgeleriyle buluştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Naismith kupası İstanbul turunda! Basketbolun en büyüğü şehrin simgeleriyle buluştu

Basketbolun mucidi James Naismith’in adını taşıyan FIBA Dünya Kupası, 2 Mart tarihinde gerçekleşen Türkiye-Sırbistan müsabakası vesilesiyle İstanbul’a getirildi. Dünyanın en prestijli kupası, maç öncesinde gerçekleştirilen özel turla İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunu basketbol heyecanıyla birleştirdi.

Basketbolun mucidi James Naismith’in adını taşıyan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası, 2 Mart tarihinde oynanan Türkiye-Sırbistan karşılaşması kapsamında İstanbul’a getirildi.

60 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 9 kilogram ağırlığındaki kupa, mücadele öncesinde İstanbul’un tarihi ve kültürel simgelerini ziyaret ederek şehrin farklı noktalarında basketbolseverlerle buluştu.

 

Dünya basketbolunun en prestijli kupası olan FIBA Dünya Kupası’nın İstanbul turu, spor ile kültürün bir araya geldiği özel anlara sahne oldu. Kupa turu kapsamında Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı, Ortaköy Camii, Çamlıca Kulesi ve Beylerbeyi’ni içeren bu özel rota, kupanın şehrin simge noktalarıyla aynı karede buluşmasını sağladı.

Türkiye - Sırbistan karşılaşması dolayısıyla İstanbul’a gelen FIBA Dünya Kupası hem organizasyonun önemini hem de Türk basketbolunun uluslararası arenadaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul’daki bu anlamlı ziyaret, basketbolun evrensel heyecanını şehrin tarihi atmosferiyle buluşturan özel bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.

 

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına hazır
Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Spor

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti
Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti

Spor

Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti

Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak
Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak

Spor

Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak

Orta Doğu’daki çatışmalar sporu da etkiledi! Milli tenisçinin maçı BAE’de yarıda kaldı
Orta Doğu’daki çatışmalar sporu da etkiledi! Milli tenisçinin maçı BAE’de yarıda kaldı

Spor

Orta Doğu’daki çatışmalar sporu da etkiledi! Milli tenisçinin maçı BAE’de yarıda kaldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23