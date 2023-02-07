Suriye'de depremin bilançosu ağırlaşıyor!

Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Sivil Savunma Örgütü, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yüzlerce Suriyeli ailenin hala enkaz altında olduğunu vurguladı.

Örgüt, deprem nedeniyle Suriye'de büyük bir insani felaketin yaşandığı belirterek, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.

Uluslararası kuruluşlara yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına yardım etmeleri için acil bir şekilde hareket etmelerini isteyen örgüt, 30 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen yüzlerce ailenin hala enkaz altında olduğunu ve ekipleri onları kurtarmada aciz kaldıklarını belirtti.

Sivil Savunma Örgütü, şu ana kadar deprem nedeniyle 790 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Örgüt, 210 binanın tamamen yıkıldığını, 520'den fazla binanın da ağır hasar aldığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da artçı sarsıntılar devam ettikçe hayatta kalanları bulma şansının azaldığını söyleyerek "Zorluklara rağmen Suriye’ye tıbbi yardımın ulaşmasını destelemek için çalışıyoruz". dedi. (İLKHA)