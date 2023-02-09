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Dünya Suriye'de depremde ölü sayısı 3 bini geçti!
Dünya

Suriye'de depremde ölü sayısı 3 bini geçti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkili olduğu Suriye'de, ölü sayısının 3 bini geçtiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 14:41:00 -
Suriye'de depremde ölü sayısı 3 bini geçti!

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye'deki depremler, Suriye'nin çeşitli bölgelerini de vurdu.

Depremler Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde yıkıma yol açtı.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 162'ye, yaralananların sayısının ise 5 bin 235'e yükseldiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. (İLKHA)

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