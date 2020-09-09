  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı
Aktüel

Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:18:25 -
Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı

HASEKE (AA) - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke’nin Guveyran bölgesinde bulunan ve örgütün kontrolünde bulunan cezaevinde, DEAŞ'lı mahkumlar, dün gece olumsuz yaşam ve temizlik koşullarına karşı isyan başlattı.

Söz konusu cezaevinde 50'den fazla ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lı mahkum tutuluyor.

Geçen aylarda da aynı cezaevinde olumsuz yaşam koşulları nedeniyle isyan başlamış, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin desteğiyle isyan bastırılmıştı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar
Dünya

Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar

Çin ve Hindistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Çin ordusu Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki tartışmalı sınır olan La..
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda b..
Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar
Gündem

Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

İskoçya ve Galler, Yunanistan'dan dönenlere karantina uygulamaya başlayınca, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Konuya ilişkin açıklama ya..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı