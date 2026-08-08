Suriye'de DEAŞ operasyonu

Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsalında gece devriyesi yapan güvenlik güçleri, olası bir terör saldırısını önledi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre olay, Seyyide Zeyneb bölgesindeki askeri kışla ve kamu kurumlarına ulaşan yolların kontrol edildiği sırada yaşandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’nın, İç Güvenlik Güçlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, gece devriyesi sırasında Seyyide Zeyneb bölgesindeki askeri kışla ve kamu kurumlarına giden yollarda görev yapan güvenlik güçleri, yol kenarında yüzleri kapalı 2 kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

Açıklamada, şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği, olay yerinde yapılan incelemede ise bir kamu kurumunu hedef alan terör eylemi amacıyla patlayıcı düzenek yerleştirme hazırlığında olduklarının anlaşıldığı ifade edildi.

Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildiği, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduklarının belirlendiği belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının terörle mücadele, vatandaşların korunması ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.