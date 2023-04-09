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Dünya Suriye’de DAEŞ’ten kalma mayın patladı: Ölüler var
Dünya

Suriye’de DAEŞ’ten kalma mayın patladı: Ölüler var

Yeniakit Publisher
2023-04-09 23:30:00 -
Suriye’de DAEŞ’ten kalma mayın patladı: Ölüler var

Suriye’de terör örgütü DAEŞ’in döşediği mayının patladığı bildirildi.

Deyrizor kentinin el-Bişri bölgesinde meydana gelen patlamada 6 sivil hayatını kaybetti.

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