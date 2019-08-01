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Suriye’de çözüm için Astana Görüşmeleri başladı

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da, Suriye’de çözüm için Astana Görüşmeleri’nin 13’üncüsü, bugün garantör ülkeler arası ikili görüşmelerle başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:07
Suriye’de çözüm için Astana Görüşmeleri başladı

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da, Suriye’de çözüm için Astana Görüşmeleri’nin 13’üncüsü, bugün garantör ülkeler arası ikili görüşmelerle başladı.


Suriye’de çözüm için düzenlenen Astana Görüşmeleri’nin 13’üncüsü, bugün Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da garantör ülkeler arası ikili ve üçlü toplantılar ile başladı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’deki ihtilafın her iki tarafı da 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen müzakerelere katılıyor. Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, Suriye hükümeti delegasyonuna önderlik edecekken, silahlı muhalefeti temsil eden heyete de Ahmet Tuma önderlik edecek.


Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in, sağlık sorunları nedeniyle müzakerelere katılamadığı görüşmeler yardımcısı tarafından yönetiliyor. Müzakerelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal, İran heyetine ise İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Askar Haci başkanlık ediyor.


Suriye Hükümeti Delegasyonu Başkanı Beşar El Caferi, müzakereler öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakere turunun tahmin edilen sonuçları hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.


Rusya ve İran heyetlerinin kapalı kapılar ardındaki ikili görüşmesi hala devam ediyor ancak, günün sonunda Rusya Cumhurbaşkanı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev tarafından bir açıklama yapılacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:07
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