  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler! Yapay zeka öğretmenlik mesleğini bitirecek mi?

Sudan'da teröristler ABD'ye yaranmak için ateşkes ilan etti

Bakan Memişoğlu: Üreten sağlık vizyonu daha da güçlenecek 4 şehir hastanesine teknoloji ofisi

Zelenskiy-Trump barış için bir araya geliyor: Cenevre’de temel şartlar netleşti

DEM’den ilk açıklama geldi: İmralı'da neler konuşuldu?

HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında

Adliye'de patlama! Yaralılar var... İlk görüntüler geldi

Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı

Ateşkes ihlali sürüyor! Gazze'de 3 kişi daha şehit oldu
Dünya Suriye'de alçak saldırı
Dünya

Suriye'de alçak saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Suriye'de alçak saldırı

Terör devleti İsrail'in saldırıları ve kışkırtmaları altındaki Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, yasa dışı grupların güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda bir asker hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, yasa dışı grupların güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Suveyda ilindeki yasa dışı gruplar, Suriye güvenlik güçlerinin kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir Suriye askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

 

Süveyda'daki durum

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

2 Suriye askeri öldürülmüştü… SDG yine saldırdı!
2 Suriye askeri öldürülmüştü… SDG yine saldırdı!

Gündem

2 Suriye askeri öldürülmüştü… SDG yine saldırdı!

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23