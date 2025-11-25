  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı

MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle
Gündem Adana'nın göbeğinde LGBT ahlaksızlığı
Gündem

Adana'nın göbeğinde LGBT ahlaksızlığı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adana Büyük Saat Kulesi Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi üzerinde yıllardır LGBT' nin propagandası yapılırken, hiçbir resmi kurumun karşı çıkmaması tepkilere neden oldu.

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştirmeye çalışan eşcinsel gruplar, gökkuşağı renkli paçavralarıyla bazı şehirlerde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Adana'dan Dursun Suna'nın bildirdiğine göre, kentin en işlek noktalarından biri olan tarihi Kazancılar Çarşısı’na gökkuşağı renklerinde şemsiyeler asıldı. 1881 yılında Vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlanan ve 1882 yılında Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanan çarşı, Adana’nın yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olarak bilinen Büyük Saat Kulesi güzergâhında bulunuyordu.

 

Çarşıda asılı bulunan şemsiyeler sebebiyle bazı vatandaşların durumu resmi makamlara bildirdiği, ancak şimdiye kadar herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Esnafların, şemsiyeleri kimin astığını bilmediğini ifade ettiği, kentte benzer uygulamaların görüldüğü başka bölgelerin de bulunduğu belirtildi.

"ADANA'DA MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİNİZE SAYGISIZLIK"...

Adana’ya gelen birçok misafir, kentin milli ve manevi değerleri arasında ilk sırada yer alan tarihi Büyük Saat Kulesi’nin çevresinde LGBT’lilerin gökkuşağı renklerini görmekten rahatsız olduklarını ifade etti. Osmanlı döneminde inşa edilmiş eserlerin bulunduğu bu bölgede aile ve ahlak yapısını bozan bu renklerin sergilenmesini istemediklerini söyleyen vatandaşlar, durumdan duydukları tepkiyi dile getirdi.

 

"ADANALILAR CUMHURBAŞKANIMIZDAN İSTİRHAM ETTİLER"...

1881 yılında Vali Ziya Paşa döneminde yapımına başlanan, 1882’de Vali Abidin Paşa tarafından tamamlanan ve Adana’nın en önemli tarihi-kültürel değerleri arasında yer alan Büyük Saat Kulesi’nin yakınında yıllardır asılı duran LGBT içerikli görsellerin “sessiz bir propaganda” olarak kabul edildiği belirtildi. Vatandaşlar, böylesi bir çirkinliğin tarihi bir mirasın çevresinde bulunmasını kabul edilemez olarak nitelendirerek, söz konusu materyallerin bir an önce kaldırılmasını talep ettiklerini ve bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan gereğinin yapılmasını istirham ettiklerini ifade etti.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Coşkun KOÇHAN

Hele Adanalıyıh Allah'ın adamıyıh sözüne heç yakışmamış.

YILMAZ DURMUŞ

Bu ahlaksızlar cesaretlerini nereden ve kimden alıyorlar bunlar ortaya çıkarsa böyle görüntüler olamaz diye düşünüyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23