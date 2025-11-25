Adana'nın göbeğinde LGBT ahlaksızlığı

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştirmeye çalışan eşcinsel gruplar, gökkuşağı renkli paçavralarıyla bazı şehirlerde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Adana'dan Dursun Suna'nın bildirdiğine göre, kentin en işlek noktalarından biri olan tarihi Kazancılar Çarşısı’na gökkuşağı renklerinde şemsiyeler asıldı. 1881 yılında Vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlanan ve 1882 yılında Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanan çarşı, Adana’nın yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olarak bilinen Büyük Saat Kulesi güzergâhında bulunuyordu.

Çarşıda asılı bulunan şemsiyeler sebebiyle bazı vatandaşların durumu resmi makamlara bildirdiği, ancak şimdiye kadar herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Esnafların, şemsiyeleri kimin astığını bilmediğini ifade ettiği, kentte benzer uygulamaların görüldüğü başka bölgelerin de bulunduğu belirtildi.

"ADANA'DA MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİNİZE SAYGISIZLIK"...

Adana’ya gelen birçok misafir, kentin milli ve manevi değerleri arasında ilk sırada yer alan tarihi Büyük Saat Kulesi’nin çevresinde LGBT’lilerin gökkuşağı renklerini görmekten rahatsız olduklarını ifade etti. Osmanlı döneminde inşa edilmiş eserlerin bulunduğu bu bölgede aile ve ahlak yapısını bozan bu renklerin sergilenmesini istemediklerini söyleyen vatandaşlar, durumdan duydukları tepkiyi dile getirdi.

"ADANALILAR CUMHURBAŞKANIMIZDAN İSTİRHAM ETTİLER"...

1881 yılında Vali Ziya Paşa döneminde yapımına başlanan, 1882’de Vali Abidin Paşa tarafından tamamlanan ve Adana’nın en önemli tarihi-kültürel değerleri arasında yer alan Büyük Saat Kulesi’nin yakınında yıllardır asılı duran LGBT içerikli görsellerin “sessiz bir propaganda” olarak kabul edildiği belirtildi. Vatandaşlar, böylesi bir çirkinliğin tarihi bir mirasın çevresinde bulunmasını kabul edilemez olarak nitelendirerek, söz konusu materyallerin bir an önce kaldırılmasını talep ettiklerini ve bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan gereğinin yapılmasını istirham ettiklerini ifade etti.