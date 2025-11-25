HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında

Feminist ve toplumsal cinsiyet odaklı politikaların kadına şiddeti azaltmadığına dikkat çekilen açıklamada “Özellikle yaklaşık 30 yıldır toplumsal cinsiyeti odağına alan İskandinav ülkelerinin kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar konusunda geldiği nokta bir felakettir” denildi. Açıklamada, İslam toplumlarında şiddet oranlarının Batılı ülkelere kıyasla daha düşük seviyede olduğu belirtilerek Türkiye’deki bazı kadın örgütlerinin şiddet vakalarını “İslamî değerler ve aile yapısı üzerinden propaganda malzemesi haline getirdiği” de vurgulandı.

AMAÇ KADINI KORUMAK DEĞİL AİLEDEN UZAKLAŞTIRMAK

HÜDA PAR Aile Başkanlığı, bu kesimlerin amacının “kadını korumak değil, aileden uzaklaştırmak ve değersizleştirmek” olduğunu savundu.

Kadın politikalarının yeniden ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada seküler yaşam tarzının yaygınlaşmasının şiddeti engellemediği aksine artırdığının tespit edildiği de kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplumda İslamî hayat tarzı aşındığı sürece şiddetin önüne geçilemeyecektir. Kadın, İslam’da Allah’ın emanetidir. Batı medeniyetinin dayattığı kadın anlayışından uzaklaşıp kendi özümüze dönmedikçe kadını gerçek değerine kavuşturmak mümkün olmayacaktır.”