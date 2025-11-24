Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, Ankaralıların parasını yandaş çalgıcılara saçan ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma izni kararı sonrası laf kalabalığına başladı. Özel, bu sefer sert kayaya çarptı.

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek, "Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü Ankapark’a. Dinozorlara, minozorlara milletin boğazından geçecek parayı yedirdi. Bu böyle ortalıkta gezecek. O talanı durduran, orayı Ankaralının hizmetine sunan ve milyarları kurtaran Mansur Yavaş’a Ankapark soruyorlar." şeklinde laf salatası yapan Özgür Özel'i adeta yerin dibine soktu.

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

Özgür Ankapark'a 1 milyar dolar harcayan Gökçek şerefsiz, bunu söyleyip ispat edemeyen Özgür Özel de şerefsiz ve iftiracı... Kabul mü?

Mansur talanı durdurmuş ve orayı hizmete açmış. İspat etmeyen ne olsun?