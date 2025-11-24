  • İSTANBUL
Gündem Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu
Gündem

Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine sokan ifadeler kullandı.

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, Ankaralıların parasını yandaş çalgıcılara saçan ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma izni kararı sonrası laf kalabalığına başladı. Özel, bu sefer sert kayaya çarptı.

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek,  "Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü Ankapark’a. Dinozorlara, minozorlara milletin boğazından geçecek parayı yedirdi. Bu böyle ortalıkta gezecek. O talanı durduran, orayı Ankaralının hizmetine sunan ve milyarları kurtaran Mansur Yavaş’a Ankapark soruyorlar." şeklinde laf salatası yapan Özgür Özel'i adeta yerin dibine soktu.

 

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

Özgür Ankapark'a 1 milyar dolar harcayan Gökçek şerefsiz, bunu söyleyip ispat edemeyen Özgür Özel de şerefsiz ve iftiracı... Kabul mü?

Mansur talanı durdurmuş ve orayı hizmete açmış. İspat etmeyen ne olsun?

