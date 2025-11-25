  • İSTANBUL
Dünya

Zelenskiy-Trump barış için bir araya geliyor: Cenevre’de temel şartlar netleşti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zelenskiy-Trump barış için bir araya geliyor: Cenevre’de temel şartlar netleşti!

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile 'barış planı'nın son detaylarını görüşmek üzere ABD'ye gideceğini duyurdu. Cenevre'de ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerde 'anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldığını' belirten Umerov, iki liderin buluşmasının savaşın sona ermesi için atılacak son adımları içereceğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi yönünde ABD'nin başlattığı yoğun diplomatik girişimler, zirve görüşmesi ile sonuçlanmak üzere. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Umerov, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlı çabalarını takdirle karşıladıklarını kaydederek, “Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenskiy'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

m.n.

Bir şey çıkmaz. Bu savaş başta Gazze'yi gölgelemek için çıkarıldı. İkincisi, Rusya'nın ekonomisi zayıflatıldı ve askeri yetenekleri kısıtlandı. Bu sürecin devam ettirilmesi lazım. Hahamlar nasıl isterse öyle olur bu iş.
