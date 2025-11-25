Abdülkadir Özkan son yolculuğuna dualarla uğurlandı!

Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Abdülkadir Özkan için Karşıyaka Mezarlık Camii'nde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda gazeteci de katıldı.

Merhumun naaşı, öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında dualarla toprağa verildi

Vakit gazetesinin kuruluşunda emeği geçen ve Ankara temsilciliğini yapan Abdülkadir Özkan önceki gün 83 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürümüştü.

ERBAKAN HOCA'NIN YAKIN ARKADAŞIYDI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Milli Görüşçü Abdulkadir Özkan'ın vefatıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Milli Gazete'mizin ilk genel yayın yönetmenlerinden kıymetli büyüğümüz, Gazeteci-Yazar Abdulkadir Özkan'ın ebedi aleme irtihalini teessürle öğrendim.

Necmettin Erbakan Hocamızın yakın çalışma arkadaşlarından olan kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âlî olsun.”